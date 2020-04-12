Легендарную серию игр Sonic начали продавать с большими скидками





Игра Sonic Mania, ранее продававшаяся примерно за 700 рублей, сейчас обойдется в 237 рублей. Представители Steam отметили, что акция обусловлена юбилеем выхода первой части легендарной франшизы на консоли Sega 25 лет назад. Скидочные предложения будут действовать до конца апреля.В минувшем году была презентована очередная часть франшизы под названием Team Sonic Racing. Изначально она продавалась за 2,5 тысячи рублей, но сейчас ее можно купить примерно в четыре раза дешевле. Sonic Generations Collection, также продающаяся по акции, включает в себя все классические игры серии и всевозможные ребуты для персонального компьютера и портативных консолей.В начале текущего года на экраны вышел полноформатный фильм по вселенной Sonic, который был тепло встречен критиками. Сюжет ленты немного отличается от оригинальной истории скоростного дикобраза. В фильме он является пришельцем с другой планеты, которому предстоит вступить в схватку со злодеем Роботником. Его роль исполнил легендарный комик Джим Керри.