Легендарную серию игр Sonic начали продавать с большими скидками
Сервис Steam начал продавать игры легендарной серии Sonic с большими скидками. Больше всего подешевел релиз Sonic Generations Collection, который сейчас можно купить всего за 174 рубля.
Игра Sonic Mania, ранее продававшаяся примерно за 700 рублей, сейчас обойдется в 237 рублей. Представители Steam отметили, что акция обусловлена юбилеем выхода первой части легендарной франшизы на консоли Sega 25 лет назад. Скидочные предложения будут действовать до конца апреля.
В минувшем году была презентована очередная часть франшизы под названием Team Sonic Racing. Изначально она продавалась за 2,5 тысячи рублей, но сейчас ее можно купить примерно в четыре раза дешевле. Sonic Generations Collection, также продающаяся по акции, включает в себя все классические игры серии и всевозможные ребуты для персонального компьютера и портативных консолей.
В начале текущего года на экраны вышел полноформатный фильм по вселенной Sonic, который был тепло встречен критиками. Сюжет ленты немного отличается от оригинальной истории скоростного дикобраза. В фильме он является пришельцем с другой планеты, которому предстоит вступить в схватку со злодеем Роботником. Его роль исполнил легендарный комик Джим Керри.
Игра Sonic Mania, ранее продававшаяся примерно за 700 рублей, сейчас обойдется в 237 рублей. Представители Steam отметили, что акция обусловлена юбилеем выхода первой части легендарной франшизы на консоли Sega 25 лет назад. Скидочные предложения будут действовать до конца апреля.
В минувшем году была презентована очередная часть франшизы под названием Team Sonic Racing. Изначально она продавалась за 2,5 тысячи рублей, но сейчас ее можно купить примерно в четыре раза дешевле. Sonic Generations Collection, также продающаяся по акции, включает в себя все классические игры серии и всевозможные ребуты для персонального компьютера и портативных консолей.
В начале текущего года на экраны вышел полноформатный фильм по вселенной Sonic, который был тепло встречен критиками. Сюжет ленты немного отличается от оригинальной истории скоростного дикобраза. В фильме он является пришельцем с другой планеты, которому предстоит вступить в схватку со злодеем Роботником. Его роль исполнил легендарный комик Джим Керри.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:53