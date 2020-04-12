Дмитрий Рогозин о советах Илона Маска: «Роскосмос» справится своим умом»

«Мы не нуждаемся в указаниях Вашингтона. Наши конкурента ведут лицемерную и циничную борьбу, применяя демпинг и санкции. Они не могут выстраивать честные отношения», - заявил Рогозин.





Маск заявил, что его ракеты SpaceX можно использовать многократно. Что касается российских изобретений, то их эффективность составляет 0%. Глава SpaceX во время заседания с президентом Владимир Путин дал даже несколько советов по развитию отрасли.Путин считает ракетно-космическую отрасль важным звеном экономики, требующим ритмичного и непрекращающегося развития. Даже в условиях пандемии коронавируса работа в этой области не должна останавливаться.