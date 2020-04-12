Дмитрий Рогозин о советах Илона Маска: «Роскосмос» справится своим умом»
Дмитрий Рогозин негативно высказался о советах Илона Маска. Глава «Роскосмоса» уверен, что государственная корпорация при разработке ракет обойдется своим умом.
Маск заявил, что его ракеты SpaceX можно использовать многократно. Что касается российских изобретений, то их эффективность составляет 0%. Глава SpaceX во время заседания с президентом Владимир Путин дал даже несколько советов по развитию отрасли.
Путин считает ракетно-космическую отрасль важным звеном экономики, требующим ритмичного и непрекращающегося развития. Даже в условиях пандемии коронавируса работа в этой области не должна останавливаться.
Маск заявил, что его ракеты SpaceX можно использовать многократно. Что касается российских изобретений, то их эффективность составляет 0%. Глава SpaceX во время заседания с президентом Владимир Путин дал даже несколько советов по развитию отрасли.
«Мы не нуждаемся в указаниях Вашингтона. Наши конкурента ведут лицемерную и циничную борьбу, применяя демпинг и санкции. Они не могут выстраивать честные отношения», - заявил Рогозин.
Путин считает ракетно-космическую отрасль важным звеном экономики, требующим ритмичного и непрекращающегося развития. Даже в условиях пандемии коронавируса работа в этой области не должна останавливаться.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:40