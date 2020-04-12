"Симптоматика заболевания не очень": Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
Татьяна Буланова, которую недавно госпитализировали из-за ухудшившегося самочувствия, рассказала о состоянии здоровья. По словам певицы, сейчас она находится в больнице в Санкт-Петербурге.
Представитель артистки ранее сообщал, что причиной ее госпитализации стало учащенное сердцебиение. Когда у Булановой начала неметь рука, она решила вызвать медиков, которые настояли на стационарном лечении. В настоящее время она продолжает оставаться в реанимационном отделении, где медики пытаются поставить ей более точный диагноз и определить причину проблем с сердцем.
Артистка отметила, что в настоящее время ей стало намного лучше. Она смогла выспаться, но продолжает сильно переживать, так как точный диагноз ей пока не поставили.
«У меня были проявления тахикардии. Также постоянно скакало давление. Сейчас симптоматика заболевания также не очень. Надеюсь, что пробуду в больнице не долго. После МРТ мне сказали, что я находилась в предынсультном состоянии», - рассказала Буланова.
Представитель артистки ранее сообщал, что причиной ее госпитализации стало учащенное сердцебиение. Когда у Булановой начала неметь рука, она решила вызвать медиков, которые настояли на стационарном лечении. В настоящее время она продолжает оставаться в реанимационном отделении, где медики пытаются поставить ей более точный диагноз и определить причину проблем с сердцем.
Артистка отметила, что в настоящее время ей стало намного лучше. Она смогла выспаться, но продолжает сильно переживать, так как точный диагноз ей пока не поставили.