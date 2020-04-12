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"Симптоматика заболевания не очень": Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

Татьяна Буланова, которую недавно госпитализировали из-за ухудшившегося самочувствия, рассказала о состоянии здоровья. По словам певицы, сейчас она находится в больнице в Санкт-Петербурге.
"Симптоматика заболевания не очень": Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

«У меня были проявления тахикардии. Также постоянно скакало давление. Сейчас симптоматика заболевания также не очень. Надеюсь, что пробуду в больнице не долго. После МРТ мне сказали, что я находилась в предынсультном состоянии», - рассказала Буланова.

Представитель артистки ранее сообщал, что причиной ее госпитализации стало учащенное сердцебиение. Когда у Булановой начала неметь рука, она решила вызвать медиков, которые настояли на стационарном лечении. В настоящее время она продолжает оставаться в реанимационном отделении, где медики пытаются поставить ей более точный диагноз и определить причину проблем с сердцем.

Артистка отметила, что в настоящее время ей стало намного лучше. Она смогла выспаться, но продолжает сильно переживать, так как точный диагноз ей пока не поставили.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:34

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