"Симптоматика заболевания не очень": Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

«У меня были проявления тахикардии. Также постоянно скакало давление. Сейчас симптоматика заболевания также не очень. Надеюсь, что пробуду в больнице не долго. После МРТ мне сказали, что я находилась в предынсультном состоянии», - рассказала Буланова.





Представитель артистки ранее сообщал, что причиной ее госпитализации стало учащенное сердцебиение. Когда у Булановой начала неметь рука, она решила вызвать медиков, которые настояли на стационарном лечении. В настоящее время она продолжает оставаться в реанимационном отделении, где медики пытаются поставить ей более точный диагноз и определить причину проблем с сердцем.Артистка отметила, что в настоящее время ей стало намного лучше. Она смогла выспаться, но продолжает сильно переживать, так как точный диагноз ей пока не поставили.