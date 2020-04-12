"Детка, ты просто космос": Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова поздравила Андрея Гайдуляна с 36-летием

Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян много лет играют мужа и жену в телесериале "СашаТаня". Также знаменитости являются хорошими друзьями. Сегодня комедийный актер Андрей Гайдулян празднует своей 36-й день рождения. Валентина Рубцова одна из первых поздравила именинника с праздником. Актриса опубликовала несколько фотографий с коллегой, сделанных в разное время на съемочных процессах. В комментарии она написала: "Детка, ты просто космос! С днем рождения".Подписчики Валентины Рубцовой пожелали Андрею Гайдуляну здоровья, счастья, любви, благополучия и всегда оставаться позитивным. Многие написали, что обожают сериал "СашаТаня" и с нетерпением ждут его продолжения. Также фанаты назвали именинника "лучшим комедийным актером страны". Публикация знаменитости уже набрала более 19 000 лайков.