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"Детка, ты просто космос": Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова поздравила Андрея Гайдуляна с 36-летием

Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова поздравила своего коллегу по съемочной площадке Андрея Гайдуляна с 36-летием. Актриса в Instagram решила пошутить и написала, что считает именинника "космосом".
"Детка, ты просто космос": Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова поздравила Андрея Гайдуляна с 36-летием

Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян много лет играют мужа и жену в телесериале "СашаТаня". Также знаменитости являются хорошими друзьями. Сегодня комедийный актер Андрей Гайдулян празднует своей 36-й день рождения. Валентина Рубцова одна из первых поздравила именинника с праздником. Актриса опубликовала несколько фотографий с коллегой, сделанных в разное время на съемочных процессах. В комментарии она написала: "Детка, ты просто космос! С днем рождения".

Подписчики Валентины Рубцовой пожелали Андрею Гайдуляну здоровья, счастья, любви, благополучия и всегда оставаться позитивным. Многие написали, что обожают сериал "СашаТаня" и с нетерпением ждут его продолжения. Также фанаты назвали именинника "лучшим комедийным актером страны". Публикация знаменитости уже набрала более 19 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:18

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