Сыну Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко экстренно удалили аппендицит
12-летнему сыну Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко Константину экстренно удалили воспалившийся аппендицит. Врачи сделали все от них зависящее, чтобы не допустить развития перитонита. Взволнованные родители поделились проблемой в социальных сетях.
Сын Гурцкой попал в больницу неожиданно. Врачи собрали анамнез, провели диагностику и срочно приступили к операции. В палату ребенка перевели только после полуночи. Родители просидели с ним до утра.
Кучеренко, занимающий пост замглавы Министерства науки и высшего образования России, рассказал, что врачи четко, быстро и грамотно отреагировали на экстраординарную ситуацию, показав свой профессионализм. Чиновник поблагодарил медиков за спасение и заботу о его сыне, так как на фоне распространения коронавируса перитонит мог быть очень опасен.
Ранее Гурцкая впервые показала фанатам свое лицо, не прикрытое черными очками.
Сын Гурцкой попал в больницу неожиданно. Врачи собрали анамнез, провели диагностику и срочно приступили к операции. В палату ребенка перевели только после полуночи. Родители просидели с ним до утра.
Кучеренко, занимающий пост замглавы Министерства науки и высшего образования России, рассказал, что врачи четко, быстро и грамотно отреагировали на экстраординарную ситуацию, показав свой профессионализм. Чиновник поблагодарил медиков за спасение и заботу о его сыне, так как на фоне распространения коронавируса перитонит мог быть очень опасен.
Ранее Гурцкая впервые показала фанатам свое лицо, не прикрытое черными очками.