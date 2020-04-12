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YouTube адаптировал свой сайт для планшетов

YouTube обновил версию своего сайта для планшетов. Теперь в адаптивной вариации сервиса появилась возможность открывать мини-плеер в нижней левой стороне экрана, продолжая просмотр ленты.
YouTube адаптировал свой сайт для планшетов

Разработчики Google отметили, что на сайте YouTube большая часть отказов ранее приходила именно с планшетов. Из-за немного урезанного функционала по сравнению с десктопной вариацией приходилось постоянно закрывать ролики для просмотра трендов или предложенного контента. Теперь пользователи могут просто сделать свайп вниз, дотронувшись до видео, после чего откроется дополнительный плеер.

Апдейт пока доступен только для устройств на основе операционной системы Android, но в ближайшее время должен появиться и на iOS, так как планшеты от Apple отличаются характеристиками дисплеев. В новой версии сайта пользователи получили возможность сортировать ролики в плейлистах, просто передвигая их вверх и вниз.

В начале марта YouTube обновил и свое приложение для мобильных устройств, получившее полноценную ночную тему. Также в нем появилась лента новостей, а сам интерфейс стал напоминать Facebook по расположению кнопок. Немного изменился и алгоритм отбора предлагаемого контента, который теперь состоит не только из роликов с ранее просмотренных каналов, но и видео с похожей тематикой.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:24

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