Психолог объяснил на примере космонавтов, почему самоизоляция не вредит психике





Завлабораторией социальной и когнитивной психологии ИМБП Вадим Гущин сообщил, что большинство людей на карантине чувствуют себя почти в тех же условиях, что и большинство космонавтов на орбите или тренировочных экспериментах по самоизоляции. Известно, что Гущин более 40 лет занимается психологической подготовкой специалистов перед их полетом на МКС. Причиной "невыносимости" подобного состояния эксперт называет пресыщение общением, или так называемый "синдром жен проводников".Гущин говорит, что острый период адаптации к невозможности выйти на улицу продолжается около 12 суток. После этого периода человек способен вполне спокойно пережить месяц в квартире, почти не покидая её. По словам психолога, нервная система всегда требует притока новой информации, а со снижением количества и разнообразия внешних стимулов эффективность работы нейронов падает. Противодействием этому может стать работа в удаленном режиме, составление распорядка дня и ежедневные физические нагрузки низкой интенсивности.