Анастасию Стецевят и Алину Галимову поместили на карантин с высокой температурой





Участники реалити-шоу, находящиеся на Сейшельских островах, чувствовали себя в безопасности. Они часто говорили о том, что находятся далеко от людей, зараженных коронавирусом, и практически не покидают свой остров. Но недавно стало известно, что Анастасия Стецевят и Алина Галимова были переселены в отдельное бунгало, поскольку у них поднялась высокая температура и сильно начало болеть горло.Сотрудники «Дом-2» с Сейшельских островов пока не дают комментариев по сложившейся ситуации. Поэтому пока не понятно, заразились ли девушки коронавирусом или подхватили ОРВИ. Но пользователи Сети очень переживают за жителей тропиков, особенно за беременных участниц «Дом-2» Александру Черно, Ольгу Рапунцель и Ангелину Монах.