Андрей Разин: "Очень переживаю за Татьяну Буланову, госпитализированную в Петербурге с подозрением на инсульт"

Сегодня утром стало известно, что Татьяна Буланова была госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц в Петербургас подозрением на инсульт. Андрей Разин надеется, что врачи сделают всё возможное, чтобы здоровью знаменитой певицы ничего не угрожало. Музыкальный продюсер отметил, что уже много лет знаком с исполнительницей и именно он от Ставропольской филармонии подавал документы на присвоение ей звания Заслуженной артистки России, которое ей было впоследствии присвоено. Андрей Разин обратился к Татьяне Булановой и пожелал ей скорейшего выздоровления.Также он написал: "Мы ждём тебя в нашем семействе артистов здоровой и бодрой". Подписчики Андрея Разина пожелали Татьяне Булановой здоровья и удачи. Они написали, что исполнительница обязательно поправится и снова будет радовать своих фанатов.