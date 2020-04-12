АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Переболевший коронавирусом Том Хэнкс провел "домашнюю версию" ток-шоу Saturday Night…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Андрей Разин: "Очень переживаю за Татьяну Буланову, госпитализированную в Петербурге с подозрением на инсульт"

Андрей Разин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с Татьяной Булановой в Ставрополе в 1997 году. В своем Instagram продюсер сообщил, что очень переживает за певицу, госпитализированную в Петербурге с подозрением на инсульт.
Андрей Разин: "Очень переживаю за Татьяну Буланову, госпитализированную в Петербурге с подозрением на инсульт"

Сегодня утром стало известно, что Татьяна Буланова была госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц в Петербурга
с подозрением на инсульт. Андрей Разин надеется, что врачи сделают всё возможное, чтобы здоровью знаменитой певицы ничего не угрожало. Музыкальный продюсер отметил, что уже много лет знаком с исполнительницей и именно он от Ставропольской филармонии подавал документы на присвоение ей звания Заслуженной артистки России, которое ей было впоследствии присвоено. Андрей Разин обратился к Татьяне Булановой и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Также он написал: "Мы ждём тебя в нашем семействе артистов здоровой и бодрой". Подписчики Андрея Разина пожелали Татьяне Булановой здоровья и удачи. Они написали, что исполнительница обязательно поправится и снова будет радовать своих фанатов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Симптоматика заболевания не очень": Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем…
YouTube адаптировал свой сайт для…
"Детка, ты просто космос": Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова поздравила Андрея Гайдуляна с…
Психолог объяснил на примере космонавтов, почему самоизоляция не вредит…
Наоми Уоттс сломала всю бытовую технику во время…
Медики рассказали, что повышенное давление может спровоцировать болезнь…
Сыну Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко экстренно удалили…
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга обвинила Бари Алибасова в…
В Совфеде поправки по потребкредитам примут на следующей…
Анастасию Стецевят и Алину Галимову поместили на карантин с высокой…
Андрей Разин: "Очень переживаю за Татьяну Буланову, госпитализированную в Петербурге с подозрением на…
Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии без…
Аналитики рассказали, как менялась стоимость кроссовера BMW X3 за последние два…
"Я решила стать певицей не для удачного замужества" : Певица Ольга Серябкина празднует…
Ученые создали уникальную «бумагу» из пыльцы…
Звезда "Универа" Андрей Гайдулян сильно изменился после…
Издание Sohu рассказало, как Россия реализовала мечту Советского…
"Похорошела": Дмитрий Певцов заснял Ольгу Дроздову в домашнем…
Эксперты дали советы, как уберечь автомобиль от…
Мария Захарова сочинила песню, которую исполнили Валерия и Максим…
Эпидемиологи развенчали миф о передачи коронавируса через питьевую…
Александр Васильев о своей госпитализации: "Температура у меня 36,6, обещают отпустить домой через 5-7…
Павел Прилучный после скандала с Агатой Муцениеце нашел утешение в…
Toyota оснастит новый Lexus NX двигателем…
«Мелкая сошка и плебей»: Анастасия Волочкова обозвала Дану Борисову за обвинения в…
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto дебютирует в середине 2020…
Анна Седокова о карантине: "В этом всем я вижу только один плюс - наши счастливые…
В Санкт-Петербурге за драку в "Макдональдсе" задержали…
Просмотреть все новости