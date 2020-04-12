Наоми Уоттс сломала всю бытовую технику во время карантина

«Карантин – это время, когда посудомоечная машина, пылесос и принтер ломаются в один миг», - пожаловалась Уоттс в Instagram.

Уоттс выполняла все предписания медиков. Чтобы сократить социальные контакты, 51-летняя актриса отпустила домработницу и решила сама заняться уборкой в своем огромном особняке, расположенным в Лос-Анджелесе. За сутки знаменитость сломала большинство бытовой техники.В коротком видео актриса запечатлела, как машет головой и при этом издает звериный «рев». Замедленная съемка точно передала ее состояние. Оказалось, что с аналогичными проблемами столкнулись многие фолловеры звезды.