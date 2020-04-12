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Наоми Уоттс сломала всю бытовую технику во время карантина

Наоми Уоттс рассказала, что сломала всю бытовую технику во время карантина. Знаменитость переделала все домашние дела и стала испытывать стресс из-за постоянного нахождения в четырех стенах.
Наоми Уоттс сломала всю бытовую технику во время карантина

Уоттс выполняла все предписания медиков. Чтобы сократить социальные контакты, 51-летняя актриса отпустила домработницу и решила сама заняться уборкой в своем огромном особняке, расположенным в Лос-Анджелесе. За сутки знаменитость сломала большинство бытовой техники.

В коротком видео актриса запечатлела, как машет головой и при этом издает звериный «рев». Замедленная съемка точно передала ее состояние. Оказалось, что с аналогичными проблемами столкнулись многие фолловеры звезды.
«Карантин – это время, когда посудомоечная машина, пылесос и принтер ломаются в один миг», - пожаловалась Уоттс в Instagram.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:11

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