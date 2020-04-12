АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Переболевший коронавирусом Том Хэнкс провел "домашнюю версию" ток-шоу Saturday Night…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Медики рассказали, что повышенное давление может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Медики рассказали, что у людей, страдающих от повышенного давления, кровоснабжение мозга сокращается, что в итоге может привести к более серьезным состояниям, в том числе, болезни Альцгеймера. Об этом сообщает «Медик Форум».


Мелкие кровеносные сосуды - основные источники энергии и крови для мозга. Во время их затвердевания ей сложнее циркулировать, так как слизистая оболочка получает меньшую степень проницаемости. При болезни Альцгеймера одновременно ухудшается работа нескольких частей мозга. Так как кровоснабжение ослабевает, болезнь может наступить намного быстрее. Данный феномен называют "сосудистой деменцией". Чаще всего он сопровождается диагнозом болезни Альцгеймера средней и тяжелой степени.

Лучшим способом избежать раннего начала данного заболевания из-за повышенного давления - стремиться отслеживать уровень АД в молодости. Медики рекомендуют проверять его в разное время в течение дня. При превышении рекомендуемого уровня, который составляет 130/85 мм рт. ст., необходимо изменить образ жизни: уменьшить потребление соли, увеличить количество фруктов и овощей в рационе, заниматься физическими упражнениями. Если при выполнении этих мер показатели АД не меняются, стоит обратиться за консультацией к специалисту для назначения лекарств B-блокаторов или ингибиторов АПФ.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Симптоматика заболевания не очень": Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем…
YouTube адаптировал свой сайт для…
"Детка, ты просто космос": Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова поздравила Андрея Гайдуляна с…
Психолог объяснил на примере космонавтов, почему самоизоляция не вредит…
Наоми Уоттс сломала всю бытовую технику во время…
Медики рассказали, что повышенное давление может спровоцировать болезнь…
Сыну Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко экстренно удалили…
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга обвинила Бари Алибасова в…
В Совфеде поправки по потребкредитам примут на следующей…
Анастасию Стецевят и Алину Галимову поместили на карантин с высокой…
Андрей Разин: "Очень переживаю за Татьяну Буланову, госпитализированную в Петербурге с подозрением на…
Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии без…
Аналитики рассказали, как менялась стоимость кроссовера BMW X3 за последние два…
"Я решила стать певицей не для удачного замужества" : Певица Ольга Серябкина празднует…
Ученые создали уникальную «бумагу» из пыльцы…
Звезда "Универа" Андрей Гайдулян сильно изменился после…
Издание Sohu рассказало, как Россия реализовала мечту Советского…
"Похорошела": Дмитрий Певцов заснял Ольгу Дроздову в домашнем…
Эксперты дали советы, как уберечь автомобиль от…
Мария Захарова сочинила песню, которую исполнили Валерия и Максим…
Эпидемиологи развенчали миф о передачи коронавируса через питьевую…
Александр Васильев о своей госпитализации: "Температура у меня 36,6, обещают отпустить домой через 5-7…
Павел Прилучный после скандала с Агатой Муцениеце нашел утешение в…
Toyota оснастит новый Lexus NX двигателем…
«Мелкая сошка и плебей»: Анастасия Волочкова обозвала Дану Борисову за обвинения в…
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto дебютирует в середине 2020…
Анна Седокова о карантине: "В этом всем я вижу только один плюс - наши счастливые…
В Санкт-Петербурге за драку в "Макдональдсе" задержали…
Просмотреть все новости