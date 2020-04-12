Медики рассказали, что повышенное давление может спровоцировать болезнь Альцгеймера





Мелкие кровеносные сосуды - основные источники энергии и крови для мозга. Во время их затвердевания ей сложнее циркулировать, так как слизистая оболочка получает меньшую степень проницаемости. При болезни Альцгеймера одновременно ухудшается работа нескольких частей мозга. Так как кровоснабжение ослабевает, болезнь может наступить намного быстрее. Данный феномен называют "сосудистой деменцией". Чаще всего он сопровождается диагнозом болезни Альцгеймера средней и тяжелой степени.Лучшим способом избежать раннего начала данного заболевания из-за повышенного давления - стремиться отслеживать уровень АД в молодости. Медики рекомендуют проверять его в разное время в течение дня. При превышении рекомендуемого уровня, который составляет 130/85 мм рт. ст., необходимо изменить образ жизни: уменьшить потребление соли, увеличить количество фруктов и овощей в рационе, заниматься физическими упражнениями. Если при выполнении этих мер показатели АД не меняются, стоит обратиться за консультацией к специалисту для назначения лекарств B-блокаторов или ингибиторов АПФ.