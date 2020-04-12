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Александр Ревва опубликовал фото семьи в полном составе

Александр Ревва обнародовал снимок семьи в полном составе, вызвав восторг у подписчиков страницы в Instagram. На фотографии артист позирует вместе с супругой Анжеликой, а также дочерьми Амели и Алисой.
Александр Ревва опубликовал фото семьи в полном составе

«Красиво сидеть дома мы научились относительно недавно, но этого требуют правила. Желаю всем здоровья», - написал Ревва под снимком.

На фото вся семья артиста одета в строгие костюмы со спортивными элементами, придающими их образам оригинальность. На Анжелике Ревва надето платье с глубоким декольте, которое больше подходит для вечеринок. Сам артист решил примерить строгие брюки и бархатный пиджак. Дети же выглядят более привычно – в легком спортивном костюме и футболке соответственно. Все члены семьи актера выбрали яркий красный цвет для того, чтобы смотреться целостно. Задний фон для фотосессии также был выбран в соответствующих тонах.

Поклонники Реввы отметили, что он всегда имел отличный вкус. Многие вспомнили времена Comedy Club, когда он подбирал под каждое выступление стильный классический наряд. Один из подписчиков написал, что артисту для полного счастья не хватает сына, который бы разбавил женское общество.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:45

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