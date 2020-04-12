Эпидемиологи развенчали миф о передачи коронавируса через питьевую воду





Ученые выяснили, что COVID-19 быстро передается через предметы и воздушно-капельным путем. Слухи о возможности распространения через воду исследованиями не подтверждены, но ради сведения риска к нулю можно пить кипяченную или бутилированную воду.Микрочастицы, содержащие частицы вируса, вылетают на расстояние до двух метров при кашле и чиханье, при разговоре, поэтому заражение чаще происходит при тесном контакте. Заболеть можно также, если коснуться поверхности, на которую осел возбудитель, но для этого руками нужно потрогать лицо или глаза. В качестве основной меры профилактики применяется мытье рук в течение 20-30 секунд. В случае заражения человек может столкнуться с рвотой, головной болью, расстройством ЖКТ, ломотой, слабостью, сухим кашлем и не сбиваемой температурой.