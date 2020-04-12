Александр Васильев о своей госпитализации: "Температура у меня 36,6, обещают отпустить домой через 5-7 дней"
Александр Васильев высказался на странице в Instagram о своей госпитализации. Модный критик рассказал, что температура у него 36,6 и его обещают отпустить домой уже через 5-7 дней.
Сегодня утром стало известно, что Александр Васильев был госпитализирован. Сейчас телеведущий рассказал своим поклонникам, что действительно находится в Коммунарке. Несколько дней назад модный критик стал кашлять и постепенно у него поднималась температура до 37,5. Но при этом знаменитость пытался лечиться чаем и лимоном. Узнав о болезни Александра Васильева Елена Малышева и Арина Шарапова вызвали ему скорую помощь. Телеведущий сообщил, что хотел отказаться от госпитализации, но его никто не стал слушать.
В конце своей публикации Александр Васильев поблагодарил Елену Малышеву за то, что он находится в чистой и светлой палате, с хорошим пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Также телеведущий сообщил, что температура у него 36,6 и его обещают отпустить домой уже через несколько дней.
Сегодня утром стало известно, что Александр Васильев был госпитализирован. Сейчас телеведущий рассказал своим поклонникам, что действительно находится в Коммунарке. Несколько дней назад модный критик стал кашлять и постепенно у него поднималась температура до 37,5. Но при этом знаменитость пытался лечиться чаем и лимоном. Узнав о болезни Александра Васильева Елена Малышева и Арина Шарапова вызвали ему скорую помощь. Телеведущий сообщил, что хотел отказаться от госпитализации, но его никто не стал слушать.
В конце своей публикации Александр Васильев поблагодарил Елену Малышеву за то, что он находится в чистой и светлой палате, с хорошим пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Также телеведущий сообщил, что температура у него 36,6 и его обещают отпустить домой уже через несколько дней.