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Аналитики рассказали, как менялась стоимость кроссовера BMW X3 за последние два года

Мировая экономика сейчас переживает не лучшие времена ввиду падения цен на нефть и пандемии COVID-19, что также сказывается на стоимости автомобилей. Аналитики рассказали о том, как менялся прайс-лист кроссовера BMW X3 за последние два года.

Эксклюзивный "паркетник" BMW X3 долгое время пользовался спросом среди российских автолюбителей. В скором времени его популярность может снизиться из-за изменений в ценах. Эксперты из веб-портала "Цена Авто" выяснили, что в апреле 2018 года кроссовер был представлен в 13 комплектациях - 6 бензиновых и 7 дизельных вариантах. За авто с бензиновыми агрегатами дилерские центры просили от 3 до 4,1 млн рублей. А вот диапазон цен дизельных машин составлял от 3,1 до 3,9 млн рублей.

В феврале 2018 года этот прайс-лист существенно вырос: одна лишь базовая комплектация подорожала на 90 тысяч рублей, а топовая - на 120 тысяч. В январе 2019 года их стоимость увеличилась на 60 и 80 тысяч рублей соответственно. Учитывая эксклюзивные версии, вышедшие в этом году, стартовая комплектация BMW X3 за два года прибавила в цене на 390 тысяч рублей, в то время как люксовые предложения подорожали на 1,6 млн рублей. На сегодняшний день BMW X3 в "бюджетном" исполнении можно приобрести за 3,4 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:24

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