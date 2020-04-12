Ученые создали уникальную «бумагу» из пыльцы подсолнуха





В окружающей среде можно найти множество организмов, способных реагировать на изменения и подстраиваться. Данные особенности ученые применили для создания мягких приводов, которые можно использовать для производства сенсоров, роботов, искусственных мышц.Подвижная бумага, сделанная из пыльцы подсолнуха, уникальна по своим свойствам. Новинка всегда подстраивается под меняющиеся условия, то есть реагирует на повышение и понижение влажности.