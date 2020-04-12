Ученые создали уникальную «бумагу» из пыльцы подсолнуха
Ученые создали «бумагу» с уникальными, не имеющими аналогов свойствами. В качестве материла использована пыльца обыкновенного подсолнуха. В зависимости от влажности структура новинки может меняться и скручиваться.
В окружающей среде можно найти множество организмов, способных реагировать на изменения и подстраиваться. Данные особенности ученые применили для создания мягких приводов, которые можно использовать для производства сенсоров, роботов, искусственных мышц.
Подвижная бумага, сделанная из пыльцы подсолнуха, уникальна по своим свойствам. Новинка всегда подстраивается под меняющиеся условия, то есть реагирует на повышение и понижение влажности.
В окружающей среде можно найти множество организмов, способных реагировать на изменения и подстраиваться. Данные особенности ученые применили для создания мягких приводов, которые можно использовать для производства сенсоров, роботов, искусственных мышц.
Подвижная бумага, сделанная из пыльцы подсолнуха, уникальна по своим свойствам. Новинка всегда подстраивается под меняющиеся условия, то есть реагирует на повышение и понижение влажности.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:11