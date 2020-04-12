"Я решила стать певицей не для удачного замужества" : Певица Ольга Серябкина празднует 35-летие





Начало творческой карьеры Ольги Серябкиной началось с участия в балете певца Ираклия Пирцхалавы. Знакомство с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым привело к тому, что жизнь исполнительницы очень изменилась. Он предложил ей стать участницей молодого коллектива, занявшего через год 3 место на музыкальном конкурсе «Евровидение». Артистка выросла в семье, не связанной с миром искусства. Но с раннего возраста она проявляла себя в творчестве. В шестилетнем возрасте она начала интересоваться музыкой.Знаменитость решила выступать сольно после ухода из группы SEREBRO. Серябкина приняла участие в съёмке фильма «Самый лучший день», в котором сыграла Алину Шёпот — поп-звезду, а также была замечена в клипах других исполнителей. К примеру, в 2004 году Дима Билан предложил ей сняться в своём музыкальном видео на песню «Мулатка». Поклонники артистки привыкли к её эпатажному поведению в кадре и на сцене, однако в обычной жизни она характеризует себя как закрытого человека. Согласно её утверждению, она решила стать певицей не для того, чтобы удачно выйти замуж, а короткие платье носит не с целью покорить мужской пол. О личной жизни Ольга Серябкина предпочитает не распространяться.