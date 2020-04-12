Издание Sohu рассказало, как Россия реализовала мечту Советского Союза
Китайское издание Sohu рассказало о том, как России удалось исполнить мечту Советского Союза. Речь идет о появлении военных из РФ в Италии.
Россия действительно направила в Италию транспортные военные самолеты с оборудованием для диагностики и лечения коронавируса. Также в страну прибыли представители войск химической и биологической защиты, которые должны оказывать поддержку местным медикам. Китайские журналисты не исключили, что в будущем жест России позволит нормализовать отношения с Западом.
Правительство страны поблагодарило Владимира Путина за оказанную поддержку, но местные издания отреагировали на военных в Италии неоднозначно. Многие СМИ начали писать, что на борту российских самолетов не было полезного оборудования, а сами солдаты отправились в страну исключительно для изучения обстановки. Власти Италии и МИД РФ опровергли данные сведения.
«Российский президент смог сделать то, о чем в СССР могли только мечтать. Еще год назад появление солдат РФ в центре Европы могло бы стоить тысяч жизней. Путин же просто отправил их в Италию, а на месте воинов встречали с аплодисментами. Маневр был совершен без единого выстрела», - рассказали журналисты издания Sohu.
Россия действительно направила в Италию транспортные военные самолеты с оборудованием для диагностики и лечения коронавируса. Также в страну прибыли представители войск химической и биологической защиты, которые должны оказывать поддержку местным медикам. Китайские журналисты не исключили, что в будущем жест России позволит нормализовать отношения с Западом.
Правительство страны поблагодарило Владимира Путина за оказанную поддержку, но местные издания отреагировали на военных в Италии неоднозначно. Многие СМИ начали писать, что на борту российских самолетов не было полезного оборудования, а сами солдаты отправились в страну исключительно для изучения обстановки. Власти Италии и МИД РФ опровергли данные сведения.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:58