Издание Sohu рассказало, как Россия реализовала мечту Советского Союза

«Российский президент смог сделать то, о чем в СССР могли только мечтать. Еще год назад появление солдат РФ в центре Европы могло бы стоить тысяч жизней. Путин же просто отправил их в Италию, а на месте воинов встречали с аплодисментами. Маневр был совершен без единого выстрела», - рассказали журналисты издания Sohu.





Россия действительно направила в Италию транспортные военные самолеты с оборудованием для диагностики и лечения коронавируса. Также в страну прибыли представители войск химической и биологической защиты, которые должны оказывать поддержку местным медикам. Китайские журналисты не исключили, что в будущем жест России позволит нормализовать отношения с Западом.Правительство страны поблагодарило Владимира Путина за оказанную поддержку, но местные издания отреагировали на военных в Италии неоднозначно. Многие СМИ начали писать, что на борту российских самолетов не было полезного оборудования, а сами солдаты отправились в страну исключительно для изучения обстановки. Власти Италии и МИД РФ опровергли данные сведения.