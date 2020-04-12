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Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии без бюстгальтера

Шэрон Стоун смутила своих фанатов, поделившись новыми снимками для журнала Vogue в соцсетях. Голливудская актриса снялась в откровенной фотосессии без бюстгальтера.

Майский номер глянцевого издания Vogue в скором времени пополнится фотографиями Шэрон Стоун, которыми звезда решила поделиться на веб-платформе Instagram. На снимках артистка предстала в элегантном образе, сотоящем из черного блейзера и блузки в тон. Все же, фанатов удивила смелость голливудской актрисы, которая снялась в фотосессии без бюстгальтера. Она также дополнила наряд очень короткими шортами от Saint Laurent.

Многие подписчики отмечали в комментариях под публикацией, что их кумир остается в прекрасной физической форме, несмотря на возраст. Они также засыпали звезду комплиментами о её красоте и прекрасном внешнем виде. Известно, что Стоун не впервые появляется в откровенном наряде, о чем свидетельствуют съемки для журнала Harper’s Bazaar. Тогда обладательница премии "Оскар" появилась перед публикой в длинном платье с глубоким декольте.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:32

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