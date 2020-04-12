Toyota оснастит новый Lexus NX двигателем RAV4
Toyota оснастит новый Lexus NX более слабым двигателем, заимствованным у RAV4. Автомобиль ориентирован на рынок Филиппин, Новой Зеландии и Австралии.
Lexus NX собирается на базе Global Architecture-K, которая применялась при выпуске Toyota RAV4 последнего поколения. Не исключено, что под капотом новинки инженеры установят 4-цилиндровый агрегат Toyota Kin объемом на 2,5 литра. Мощность пока не называется, поскольку производитель может ее нарастить.
Возможно, модернизированный Lexus лишится своего агрегата емкостью на 4 литра, способного генерировать отдачу в 235 «лошадей». Предпочтение в данном случае будет отдано безнаддувному мотору RAV4. Представители концерна не подтвердили инсайдерские данные.
Lexus NX собирается на базе Global Architecture-K, которая применялась при выпуске Toyota RAV4 последнего поколения. Не исключено, что под капотом новинки инженеры установят 4-цилиндровый агрегат Toyota Kin объемом на 2,5 литра. Мощность пока не называется, поскольку производитель может ее нарастить.
Возможно, модернизированный Lexus лишится своего агрегата емкостью на 4 литра, способного генерировать отдачу в 235 «лошадей». Предпочтение в данном случае будет отдано безнаддувному мотору RAV4. Представители концерна не подтвердили инсайдерские данные.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:15