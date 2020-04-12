Анна Седокова о карантине: "В этом всем я вижу только один плюс - наши счастливые дети"

Анна Седокова опубликовала фотографию своего сына Гектора. Кадр сделан в тот момент, когда мальчик играет в доктора. В комментарии исполнительница сообщила, что многие люди до карантина постоянно куда-то спешили и даже с близкими говорили только по делу. Но сейчас, когда настало такое время и все сидят дома, у родителей появилась возможность выучить со своими детьми стихотворение, поиграть в загадки и развивающие логику игры. Анна Седокова смотрит в счастливые глаза своего сына Гектора, играющего во врача, и понимает, что он обязательно ее вылечит.Также исполнительница отметила, что сейчас она видит только один плюс - счастливые дети. Подписчики согласились со словами знаменитости. Многие назвали сына Анны Седоковой "личным Айболитом" звёздной матери. Также фанаты отметили, что у Гектора глаза буквально "светятся" от счастья, ведь мать дома и уделяет ему много времени.