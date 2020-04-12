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В Санкт-Петербурге за драку в "Макдональдсе" задержали экс-депутата

В Санкт-Петербурге за драку в «Макдональдсе» задержали экс-депутата из Находки. Вместе с ним был еще один молодой человек, которого также пришлось доставить в отделение.
В Санкт-Петербурге за драку в "Макдональдсе" задержали экс-депутата

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания на Московском проспекте. Экс-депутат и его товарищ 11 апреля пришли в «Макдональдс» и сделали заказ, но в один момент по неизвестным причинам начали ссориться с 19-летним работником общепита. Когда конфликт перерос в драку, другие сотрудники ресторана вызвали на место полицию.

В отношении обоих фигурантов были составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства. Один из них заявил, что его задержали в подъезде жилого дома. Также он начал ссылаться на Конституцию РФ, в которой прописано право на беспрепятственное передвижение по территории страны гражданам России.

Мужчина, устроивший драку, ранее был депутатом в парламенте Находки, после чего уже в Санкт-Петербурге несколько раз пытался баллотироваться в местный совет. В минувшем году он стал членом партии «Единая Россия», но также не набрал достаточное количество голосов.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:54

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