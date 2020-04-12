Эксперты дали советы, как уберечь автомобиль от кражи





Статистика автоугонов, предоставленная сотрудниками МВД России, свидетельствует о росте организованной преступности и неосведомленности водителей о безопасности. Известно, что похищенные машины зачастую разбираются на запчасти либо используются для совершения преступлений, очень редко отправляясь на "черный" рынок. Несмотря на внедрение в большинство современных авто систем бесключевого доступа, преступники все равно находят способы и оборудование для взлома.Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, стоит держать собственные ключи от посторонних глаз и рук. Во-вторых, необходимо убрать из салона все ценности и выбирать парковку в охраняемых местах. Регулярные обновления технологии бесключевого доступа также не станут лишними. При этом, сам электронный ключ нужно хранить в специальном, блокирующем сигнал чехле. Для более осторожных владельцев специалисты советуют использовать механический замок, вроде блокиратора рулевого колеса.