АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Переболевший коронавирусом Том Хэнкс провел "домашнюю версию" ток-шоу Saturday Night…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Эксперты дали советы, как уберечь автомобиль от кражи

На территории РФ в последние годы отмечается рост угонов автомобилей, который связан с целым рядом факторов. Эксперты дали советы, как уберечь собственную машину от кражи.
Эксперты дали советы, как уберечь автомобиль от кражи

Статистика автоугонов, предоставленная сотрудниками МВД России, свидетельствует о росте организованной преступности и неосведомленности водителей о безопасности. Известно, что похищенные машины зачастую разбираются на запчасти либо используются для совершения преступлений, очень редко отправляясь на "черный" рынок. Несмотря на внедрение в большинство современных авто систем бесключевого доступа, преступники все равно находят способы и оборудование для взлома.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, стоит держать собственные ключи от посторонних глаз и рук. Во-вторых, необходимо убрать из салона все ценности и выбирать парковку в охраняемых местах. Регулярные обновления технологии бесключевого доступа также не станут лишними. При этом, сам электронный ключ нужно хранить в специальном, блокирующем сигнал чехле. Для более осторожных владельцев специалисты советуют использовать механический замок, вроде блокиратора рулевого колеса.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Я решила стать певицей не для удачного замужества" : Певица Ольга Серябкина празднует…
Ученые создали уникальную «бумагу» из пыльцы…
Звезда "Универа" Андрей Гайдулян сильно изменился после…
Издание Sohu рассказало, как Россия реализовала мечту Советского…
"Похорошела": Дмитрий Певцов заснял Ольгу Дроздову в домашнем…
Эксперты дали советы, как уберечь автомобиль от…
Мария Захарова сочинила песню, которую исполнили Валерия и Максим…
Эпидемиологи развенчали миф о передачи коронавируса через питьевую…
Александр Васильев о своей госпитализации: "Температура у меня 36,6, обещают отпустить домой через 5-7…
Павел Прилучный после скандала с Агатой Муцениеце нашел утешение в…
Toyota оснастит новый Lexus NX двигателем…
«Мелкая сошка и плебей»: Анастасия Волочкова обозвала Дану Борисову за обвинения в…
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto дебютирует в середине 2020…
Анна Седокова о карантине: "В этом всем я вижу только один плюс - наши счастливые…
В Санкт-Петербурге за драку в "Макдональдсе" задержали…
"Замуж я не собиралась": Федосеева-Шукшина рассказала правду о браке с…
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в…
В Амурской области пропали две девочки, собиравшие ветки…
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Елизавета стихами поздравила фанатов с Вербным воскресеньем и днем…
В России число заразившихся коронавирусом превысило 15,7…
NBTC сертифицировала мощный смартфон Xiaomi Mi Note 10…
Переболевший коронавирусом Том Хэнкс провел "домашнюю версию" ток-шоу Saturday Night…
«Жжение и зуд»: Переболевшие коронавирусом рассказали о новых симптомах…
Космонавт Борисенко о работе на орбите: «Скучаю по сырникам и…
Надежду Бабкину вывели из медикаментозной…
В Китае рассказали о преимуществах российского истребителя…
«Он еще ребенок»: В Сети обсуждают молодого мужа беременной Эллы…
Специалисты назвали лучшие подержанные видеокарты для…
Просмотреть все новости