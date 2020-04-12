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Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto дебютирует в середине 2020 года

АвтоВАЗ готовит к выходу на рынок внедорожник Lada 4x4 Bronto, получивший обновление. Презентация новой модели, впервые поступившей в продажу три года назад, состоится в середине года.
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto дебютирует в середине 2020 года

Дизайн Lada 4x4 Bronto немного напоминает Urban. В отличие от предшественника новинка претерпела ряд изменений, которые сделали ее эксклюзивной машиной, отличающейся от топового внедорожника. У модели появились литые колесные диски с шинами с грунтовым протектором, увеличенный дорожный просвет, усиленный сзади мост.

Bronto выпускается на мощностях завода «ВИС-Авто». Специалисты дорабатывают неокрашенные кузова и передают их для дальнейшей сборки. Модернизированный салон на модель пока не ставится.

Ранее Lada Largus FL «засветился» на «живых» фотографиях.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:07

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