В Амурской области пропали две девочки, собиравшие ветки вербы





В ночь с 11 на 12 апреля в диспетчерскую службу поселка Серышево в Приамурье поступило сообщение о пропаже двух девочек 2012 и 2014 годов рождения, которые накануне вербного воскресенья нарушили режим самоизоляции. Школьницы самовольно отправились на поиски веток деревьев и встревожили родителей, не вернувшись домой к наступлению темноты. Через несколько часов к поискам пропавших подключился отряд сотрудников полиции и дежурная смена пожарной части населенного пункта.Хотя спасателям удалось определить маршрут девочек и места, в которых они могли бы оказаться - они смогли найти школьниц лишь к трем часам ночи. Пару нашли на въезде в поселок, когда они возвращались по дороге домой. Известно, что им не потребовалась медицинская помощь и сейчас они находятся под присмотром родителей. Как сообщают в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, поисковая группа включала в себя 50 человек из различных инстанций.