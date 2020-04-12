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В Амурской области пропали две девочки, собиравшие ветки вербы

Представители МЧС в Амурской области сообщают, что в регионе пропали две девочки в возрасте 6 и 8 лет. Известно, что школьницы отправились собирать ветки вербы и не вернулись.

В ночь с 11 на 12 апреля в диспетчерскую службу поселка Серышево в Приамурье поступило сообщение о пропаже двух девочек 2012 и 2014 годов рождения, которые накануне вербного воскресенья нарушили режим самоизоляции. Школьницы самовольно отправились на поиски веток деревьев и встревожили родителей, не вернувшись домой к наступлению темноты. Через несколько часов к поискам пропавших подключился отряд сотрудников полиции и дежурная смена пожарной части населенного пункта.

Хотя спасателям удалось определить маршрут девочек и места, в которых они могли бы оказаться - они смогли найти школьниц лишь к трем часам ночи. Пару нашли на въезде в поселок, когда они возвращались по дороге домой. Известно, что им не потребовалась медицинская помощь и сейчас они находятся под присмотром родителей. Как сообщают в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, поисковая группа включала в себя 50 человек из различных инстанций.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:43

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