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В России число заразившихся коронавирусом превысило 15,7 тыс.

В России число людей, которым к 12 апреля благодаря тест-системам подтвердили коронавирус, превысило 15,7 тыс. человек. Прирост за сутки составил 2186 человек. Статистические данные предоставил специально созданный оперативный штаб.

Несмотря на старания медиков, от COVID-19 скончались 130 граждан. Вылечились и выписались из больниц 1291 человек. За сутки полностью излечившимися врачи назвали 246 пациентов. В Москве скончались 14 человек, в Подмосковье – 4, в Чечне – 2.

Коронавирусная инфекция поразила 82 региона. В 2 субъектах РФ не выявлено ни одного зараженного. В одной области был больной, но он вылечился. Заболевание, несмотря на предпринятые властями меры, активно распространяется по Москве – подтверждено уже более 10,1 тыс. случаев. В тройку также попали Подмосковье и Санкт-Петербург - 278 и 69 зараженных соответственно, передает «ТАСС».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:35

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