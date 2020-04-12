В России число заразившихся коронавирусом превысило 15,7 тыс.





Несмотря на старания медиков, от COVID-19 скончались 130 граждан. Вылечились и выписались из больниц 1291 человек. За сутки полностью излечившимися врачи назвали 246 пациентов. В Москве скончались 14 человек, в Подмосковье – 4, в Чечне – 2.Коронавирусная инфекция поразила 82 региона. В 2 субъектах РФ не выявлено ни одного зараженного. В одной области был больной, но он вылечился. Заболевание, несмотря на предпринятые властями меры, активно распространяется по Москве – подтверждено уже более 10,1 тыс. случаев. В тройку также попали Подмосковье и Санкт-Петербург - 278 и 69 зараженных соответственно, передает «ТАСС».