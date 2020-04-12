Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Елизавета стихами поздравила фанатов с Вербным воскресеньем и днем космонавтики

Максим Галкин часто делает публикации со своими детьми Елизаветой и Гарри. Наследники телеведущего и Аллы Пугачевой пользуются большой популярностью у пользователей Сети. Недавно юморист разместил очередное видео со своей наследницей. На кадрах Елизавета рассказывает стих и желает фанатам счастья и везения. В конце ролика дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой поздравляет всех с Вербным воскресеньем и днем космонавтики. В комментарии Максим Галкин просто написал: "С праздником".Пользователи Сети отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять звездную семью с праздником. Одной из первых на пост Максима Галкина отреагировала Лера Кудрявцева, которая восхитилась талантами Елизаветы. За несколько минут публикацию юмориста успели просмотреть более 620 000 пользователей интернета.