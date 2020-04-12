Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Елизавета стихами поздравила фанатов с Вербным воскресеньем и днем космонавтики
Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое видео. На кадрах дочь Аллы Пугачевой и известного юмориста Елизавета стихами поздравила фанатов с Вербным воскресеньем и днем космонавтики.
Максим Галкин часто делает публикации со своими детьми Елизаветой и Гарри. Наследники телеведущего и Аллы Пугачевой пользуются большой популярностью у пользователей Сети. Недавно юморист разместил очередное видео со своей наследницей. На кадрах Елизавета рассказывает стих и желает фанатам счастья и везения. В конце ролика дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой поздравляет всех с Вербным воскресеньем и днем космонавтики. В комментарии Максим Галкин просто написал: "С праздником".
Пользователи Сети отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять звездную семью с праздником. Одной из первых на пост Максима Галкина отреагировала Лера Кудрявцева, которая восхитилась талантами Елизаветы. За несколько минут публикацию юмориста успели просмотреть более 620 000 пользователей интернета.
Максим Галкин часто делает публикации со своими детьми Елизаветой и Гарри. Наследники телеведущего и Аллы Пугачевой пользуются большой популярностью у пользователей Сети. Недавно юморист разместил очередное видео со своей наследницей. На кадрах Елизавета рассказывает стих и желает фанатам счастья и везения. В конце ролика дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой поздравляет всех с Вербным воскресеньем и днем космонавтики. В комментарии Максим Галкин просто написал: "С праздником".
Пользователи Сети отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять звездную семью с праздником. Одной из первых на пост Максима Галкина отреагировала Лера Кудрявцева, которая восхитилась талантами Елизаветы. За несколько минут публикацию юмориста успели просмотреть более 620 000 пользователей интернета.