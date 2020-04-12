Переболевший коронавирусом Том Хэнкс провел "домашнюю версию" ток-шоу Saturday Night Live





Совсем недавно продюсеры юмористической вечерней программы Saturday Night Live заявили о создании экспериментального шоу в "домашнем формате", которое получило название SNL at Home. Ведущим первого выпуска стал Том Хэнкс, у которого несколько недель тому назад диагностировали коронавирусную инфекцию. Звезда Голливуда шутил о том, что из-за однообразных дней в режиме самоизоляции забыл, как застегивать пуговицы на костюме, и рассказал о том, как его болезнь заставила людей чувствовать себя "неловко" рядом с ним.По этому случаю он сравнил себя с героем мультсериала "Американский папаша!", поскольку вынужден носить спортивные штаны по несколько дней и потому, что "никто не хочет быть с ним рядом слишком долго". Хэнкс заявил еще 11 марта, что он и его супруга Рита Уилсон заразились COVID-19, когда пребывали в Австралии. Подобное откровение повергло в шок многих фанатов артиста, которые пожелали ему скорейшего выздоровления. Все же, "свежий" вид актера во время трансляции немного успокоил поклонников.