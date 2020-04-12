«Жжение и зуд»: Переболевшие коронавирусом рассказали о новых симптомах болезни

«Люди привыкают к болезни, а после выздоровления начинают чувствовать усталость и посттравматический стресс, поэтому жалуются на жжение кожи. Все неприятные ощущения пройдут, нужно просто дать организму время восстановиться», - пояснил доктор.





Основатель движения #MeToo Тарана Берк рассказала, что у ее партнера выявили COVID-19. До постановки диагноза он жаловался на сильное жжение, которое удалось облегчить только с помощью алое вера. Средство обычно используется после загара.Одна из медсестер рассказала, что слышала аналогичные жалобы от других пациентов. Одна женщина описала симптом, как удар током. Не исключено, что подобная реакция связана с попыткой организма уничтожить вирус.Доктор Дэниел Гриффин в интервью для NYT рассказал, что пока точно идентифицировать причину появления жжения не удалось. В день он принимает около 50 пациентов с коронавирусом, но лишь единицы описывают подобный симптом. Возможно, так выражается ответ организма или, наоборот, сам возбудитель вызывает неприятные ощущения.