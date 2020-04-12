Звезда "Универа" Андрей Гайдулян сильно изменился после болезни





Сегодня Гайдуляну исполнилось 36 лет. В 2015 году у него диагностировали лимфому. После операции актер начал постепенно возвращаться к жизни, но долгое время находился на реабилитации. Сам актер рассказывал, что первыми признаками болезни были кашель и опухлость шеи. Сперва он списывал симптомы на простуду, но позднее решил обратиться к медикам.После обследования Гайдуляна направили в онкологический центр Блохина. Позднее ему пришлось отправиться в Германию на лечение. Только спустя примерно год актер вернулся в Москву. Из-за недуга артист отменил свадьбу с Дианой Очиловой. Пара даже расставалась на несколько месяцев, но снова сошлась и все же зарегистрировала брак. В 2017 году супруги подали на развод.На снимке, который Гайдулян недавно обнародовал на странице в Instagram, можно заметить, что он немного поправился. Также изменилась и прическа актера, которая после лечения стала значительно короче. Сам артист старается не комментировать выздоровление и планы на будущее.