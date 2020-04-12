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Звезда "Универа" Андрей Гайдулян сильно изменился после болезни

Андрей Гайдулян, который получил популярность благодаря роли в сериале «Универ», сильно изменился после перенесенной им болезни. 12 апреля актер отмечает свой день рождения.
Звезда "Универа" Андрей Гайдулян сильно изменился после болезни

Сегодня Гайдуляну исполнилось 36 лет. В 2015 году у него диагностировали лимфому. После операции актер начал постепенно возвращаться к жизни, но долгое время находился на реабилитации. Сам актер рассказывал, что первыми признаками болезни были кашель и опухлость шеи. Сперва он списывал симптомы на простуду, но позднее решил обратиться к медикам.

После обследования Гайдуляна направили в онкологический центр Блохина. Позднее ему пришлось отправиться в Германию на лечение. Только спустя примерно год актер вернулся в Москву. Из-за недуга артист отменил свадьбу с Дианой Очиловой. Пара даже расставалась на несколько месяцев, но снова сошлась и все же зарегистрировала брак. В 2017 году супруги подали на развод.

На снимке, который Гайдулян недавно обнародовал на странице в Instagram, можно заметить, что он немного поправился. Также изменилась и прическа актера, которая после лечения стала значительно короче. Сам артист старается не комментировать выздоровление и планы на будущее.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:04

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