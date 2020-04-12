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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга обвинила Бари Алибасова в рукоприкладстве

Недавно стало известно, что у дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги есть видеозапись, которая доказывает рукоприкладство продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Об этом сообщает «Teleprogramma.pro»

Ольга Шукшина рассказала, что Бари Алибасов поднимал на неё руку. Во время эфира в студии «Секрет на миллион» она сообщила, что уже давно враждует с продюсером и является единственным человеком, не дающим ему завладеть имуществом её матери. Шукшина-младшая заявила, однажды он применил физическое насилие на ней. Лидия Федосеева-Шукшина видела происходящее, однако предпочла не вмешиваться в ситуацию. Дочь артистки отметила, она располагает доказательством рукоприкладства. Этот факт записан на видео.

«Был конфликт. Он применял кулаки и обзывал меня нецензурными словами. Я была вынуждена сделать аудио- и видеозаписи, поскольку потом могут возникнуть сомнения о моей вменяемости. Мне хочется, чтобы данная ситуация побыстрее разрешилась», — сообщила она. Сама актриса заявляет – о конфликте дочери и супруга ранее не знала. Но её младшая дочь это опровергает. «Ей обо всём известно. Она, как и Маша, не желают выносить сор из избы. Однако данные записи являются моей безопасностью», — отметила Шукшина-младшая.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:52

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