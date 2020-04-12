Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга обвинила Бари Алибасова в рукоприкладстве





Ольга Шукшина рассказала, что Бари Алибасов поднимал на неё руку. Во время эфира в студии «Секрет на миллион» она сообщила, что уже давно враждует с продюсером и является единственным человеком, не дающим ему завладеть имуществом её матери. Шукшина-младшая заявила, однажды он применил физическое насилие на ней. Лидия Федосеева-Шукшина видела происходящее, однако предпочла не вмешиваться в ситуацию. Дочь артистки отметила, она располагает доказательством рукоприкладства. Этот факт записан на видео., — сообщила она. Сама актриса заявляет – о конфликте дочери и супруга ранее не знала. Но её младшая дочь это опровергает., — отметила Шукшина-младшая.