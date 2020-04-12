Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы





Надежда Бабкина борется с двухсторонним воспалением легких уже более 14 дней. Тяжелое состояние шоувумен даже вынудило врачей ввести её в медикаментозную кому. Подобная процедура поддерживалась на протяжении четырех суток, после чего знаменитость привели в сознание из-за улучшения жизненных показателей. По словам Маргариты Королевой, близкой подруги и диетолога, Бабкина все еще "очень слаба" и находится в реанимационном отделении частного медцентра."К ней допускаются только главный врач и медицинский персонал, даже родственникам запрещено пока навещать", - проинформировала Королева. Известно, что сейчас 70-летнюю певицу будут переводить на кислородную маску или канюлю для восстановления организма. Королева обратилась к фанатам исполнительницы в соцсетях с просьбой поддержать больную звезду и пожелать ей скорейшего выздоровления. Стоит отметить, что лечение в медцентре обходится Бабкиной довольно недешево: сутки в палате повышенной комфортности стоят около 25 тысяч рублей.