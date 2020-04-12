Павел Прилучный после скандала с Агатой Муцениеце нашел утешение в собаке
Павел Прилучный после скандала с Агатой Муцениеце, обвинившей его в домашнем насилии, нашел утешение в собаке. Актер поделился своими эмоциями в микроблоге Instagram, но пост доступен только для подписчиков.
Прилучный не стал терять время зря и, пока его жена рассказывала на всю страну о новой ссоре, завел пса. Актер назвал его новым членом семьи, не спешащим беспрекословно выполнять его команды. Животное внимательно смотрит на хозяина, но игнорирует его просьбы.
Прилучный и Муцениеце разводятся спустя 9 лет брака. Знаменитость обдумывала столь серьезный шаг около года, так как по-прежнему испытывала к нему чувства. На днях актриса со слезами на глазах рассказала о неадекватном поведении супруга. Пост был записан с телефона ее матери, поскольку, выгоняя жену из дома, герой «Закрытой школы» забрал у нее смартфон.
Прилучный не стал терять время зря и, пока его жена рассказывала на всю страну о новой ссоре, завел пса. Актер назвал его новым членом семьи, не спешащим беспрекословно выполнять его команды. Животное внимательно смотрит на хозяина, но игнорирует его просьбы.
Прилучный и Муцениеце разводятся спустя 9 лет брака. Знаменитость обдумывала столь серьезный шаг около года, так как по-прежнему испытывала к нему чувства. На днях актриса со слезами на глазах рассказала о неадекватном поведении супруга. Пост был записан с телефона ее матери, поскольку, выгоняя жену из дома, герой «Закрытой школы» забрал у нее смартфон.