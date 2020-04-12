«Он еще ребенок»: В Сети обсуждают молодого мужа беременной Эллы Сухановой





В конце прошлого месяца Элла Суханова сообщила преданным поклонникам, что расписалась в Грибоедовском ЗАГСе со своим возлюбленным, которого скрывала от общественности. При этом она отметила, что из-за карантина торжество будут отмечать летом. Несколько дней назад бывшая участница «Дом-2» показала фотографию с округлившимся животом и подтвердила свою беременность. Также Элла Суханова решила показать фанатам своего возлюбленного и опубликовала совместную фотографию.Преданные поклонники начали поздравлять экс-участницу «Дом-2» с будущим пополнением. Но некоторые пользователи Сети обратили внимание, что супруг Эллы Сухановой выглядит очень молодо. Они написали множество комментариев, в которых спросили звезду «Дом-2», сколько лет ее возлюбленному и не рано ли ему становиться отцом. Но пока Элла Суханова никак не ответила хейтерам.