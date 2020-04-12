"Похорошела": Дмитрий Певцов заснял Ольгу Дроздову в домашнем виде

«Мы постоянно сидим дома и практически не выходим, но находим для себя занятия. Я играю на гитаре с сыном и занимаюсь творчеством. Женщинам в нашем доме также не приходится скучать. Жена за время самоизоляции очень похорошела», - написал Певцов под фотографией.





На фотографии можно заметить, что Дроздова и мать Певцова сидят дома и играют с собакой. Певцов призвал обратить внимание на внешний вид супруги, которая во время самоизоляции не делает макияж и укладку. Поклонники артиста согласились с ним по поводу того, что Дроздова в домашнем образе выглядит очень мило.Ольга Дроздова в начале апреля отпраздновала 55-летний юбилей. День рождения пришлось также праздновать в самоизоляции с родными. Артистка не исключила, что по окончанию карантина она все же отметит юбилей в кругу друзей и коллег. Поздравления с днем рождения в адрес Дроздовой начали появляться даже на странице ее супруга. Певцов обнародовал совместный снимок с женой и написал, что очень любит и ценит ее.