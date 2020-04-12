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NBTC сертифицировала мощный смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite

Недавняя утечка подтверждает слухи, что смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite вскоре появится в глобальной продаже. Известно, что таиландская комиссия NBTC уже сертифицировала этот мощный флагман.

Xiaomi лишь недавно представила на рынке Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, оснащенные внушительной камерой на 108 Мп. Вскоре к их числу присоединится новый девайс под названием Mi Note 10 Lite, который успел получить сертификацию от Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям Таиланда. Согласно данных инсайдеров, новинка фигурирует в базе данных организации под номером M2002F4LG. Кроме прочего, утечка позволила пользователям оценить характеристики будущего флагмана.

В частности, Mi Note 10 Lite оснастят 8-ядерным процессором Snapdragon 730G с максимальной частотой в 2,2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 618, а также 6 Гб оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Подобные мощности предоставят владельцам невероятное качество картинки на 6,47-дюймовом дисплее с разрешением Full HD+. Комплектация включает в себя батарею емкостью 5260 мАч и быструю зарядку на 30 Вт. Все же, источники не смогли разузнать об ориентировочной стоимости и дате выхода китайского смартфона.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:33

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