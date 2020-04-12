Космонавт Борисенко о работе на орбите: «Скучаю по сырникам и бане»

«Чтобы стать космонавтом, нужно любить свое дело. Я проделал большой путь, который начался в 1972 году. Только в 2002 году меня зачислили в отряд», - вспомнил Борисенко.







Борисенко провел в космосе более 337 дней. Стать космонавтом он мечтал с детства, с момента прочтения книги «Продавец приключений». Чтобы достигнуть цели, ему приходилось пять лет тренироваться в 5-метровой камере без связи с окружающим миром и работать без сна по три дня.Во время полетов Борисенко скучает по душу, поскольку гигиена сводится к обтиранию мокрым полотенцем. Питание из тюбика оставляет желать лучшего, поэтому он часто вспоминает о сырниках. Что касается фильмов, то наиболее приближенным к реальности ему показалась картина «Время первых», в которой правдиво показана работа наземных служб и космонавтов.