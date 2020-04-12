«Мелкая сошка и плебей»: Анастасия Волочкова обозвала Дану Борисову за обвинения в пьянстве

У легендарной ведущей «Армейского магазина» Даны Борисовой своя правда, по её словам, Анастасия Волочкова действительно «подружилась» с алкоголем. Телезвезда рассказала историю, когда они должны были вместе сняться в одной передаче, но балерина, требуя убрать ее со съёмочной площадки, устроила грандиозный скандал. «Вы все-таки сейчас трезвая, будьте умнее — уйдите первой», - вспомнила Борисова слова директора балерины.Анастасия Волочкова, не стесняясь в выражениях в адрес Даны Борисовой, рассказала, что два с половиной часа ежедневно занимается у станка, и реагировать на выпады «мелкой сошки и плебея» нет ни времени, ни желания. Балерина как обычно заявила, что ей завидует весь мир: её стройной фигуре, плоскому животу и внешности.Волочкова считает, что Борисова подняла эту тему в качестве пиара, хотя у самой «рыльце в пушку», так как поклонники звезды и коллеги знают, что телеведущая в своё время лечилась от наркозависимости. Дана Борисова отметила, что последний срыв у неё был 4 месяца назад из-за ссоры с дочерью. Сейчас она уверят, что ситуация в прошлом, с 12-летней Полиной отношения наладились, но дочь продолжает жить с отцом.С 14-летней наследницей Волочковой ситуация аналогичная: в течение года она живёт с отцом и его новой любовью. Однако балерина заверяет, что на связи с дочерью 24 часа в сутки, она гордится тем, что во время карантина по коронавирусу Ариадна пишет картины, на которых хорошо зарабатывает.Эпатажная балерина рекомендует легендарной ведущей не накалять обстановку и не вспоминать её имя, в то же время Борисова уверяет, что не будет заниматься рукоприкладством, а «побьёт» Волочкову при помощи слова. Телезвезда рассчитывает, что «утрёт нос» звёздному оппоненту успехом своей автобиографической книги.