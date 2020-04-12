Мария Захарова сочинила песню, которую исполнили Валерия и Максим Фадеев
Представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в новом интервью, что стала соавтором хита «До предела». Российский дипломат сочинила песню, которую в тандеме исполнили Валерия и Максим Фадеев.
Для многих россиян может показаться неожиданным, что помимо участия в дипломатических миссиях Мария Захарова также занимается сочинением стихотворений. В частности, государственный деятель написала слова к композиции «До предела» для певицы Валерии и продюсера Максима Фадеева. По словам политика, вскоре фанаты исполнителей смогут оценить музыкальный клип на эту песню. Захарова добавила, что это не первый случай, когда звезды отечественного шоу-биза обращаются за помощью к её талантам, последней из которых стала Катя Лель.
Известно, что текст будущего хита был готов еще полтора года назад, но глава лейбла MALFA ждал подходящей возможности для полноценной записи. Чтобы не томить Захарову в ожидании, Фадеев решил подготовить демо-версию песни и прислать её дипломату на день рождения. Захарова говорит, что изначально стихи носили чисто "женский характер", так как писала она о своих чувствах. Фадеев все же попросил её изменить песню так, чтобы там была и мужская часть.
Для многих россиян может показаться неожиданным, что помимо участия в дипломатических миссиях Мария Захарова также занимается сочинением стихотворений. В частности, государственный деятель написала слова к композиции «До предела» для певицы Валерии и продюсера Максима Фадеева. По словам политика, вскоре фанаты исполнителей смогут оценить музыкальный клип на эту песню. Захарова добавила, что это не первый случай, когда звезды отечественного шоу-биза обращаются за помощью к её талантам, последней из которых стала Катя Лель.
Известно, что текст будущего хита был готов еще полтора года назад, но глава лейбла MALFA ждал подходящей возможности для полноценной записи. Чтобы не томить Захарову в ожидании, Фадеев решил подготовить демо-версию песни и прислать её дипломату на день рождения. Захарова говорит, что изначально стихи носили чисто "женский характер", так как писала она о своих чувствах. Фадеев все же попросил её изменить песню так, чтобы там была и мужская часть.