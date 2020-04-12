Мария Захарова сочинила песню, которую исполнили Валерия и Максим Фадеев





Для многих россиян может показаться неожиданным, что помимо участия в дипломатических миссиях Мария Захарова также занимается сочинением стихотворений. В частности, государственный деятель написала слова к композиции «До предела» для певицы Валерии и продюсера Максима Фадеева. По словам политика, вскоре фанаты исполнителей смогут оценить музыкальный клип на эту песню. Захарова добавила, что это не первый случай, когда звезды отечественного шоу-биза обращаются за помощью к её талантам, последней из которых стала Катя Лель.Известно, что текст будущего хита был готов еще полтора года назад, но глава лейбла MALFA ждал подходящей возможности для полноценной записи. Чтобы не томить Захарову в ожидании, Фадеев решил подготовить демо-версию песни и прислать её дипломату на день рождения. Захарова говорит, что изначально стихи носили чисто "женский характер", так как писала она о своих чувствах. Фадеев все же попросил её изменить песню так, чтобы там была и мужская часть.