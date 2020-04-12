В Китае рассказали о преимуществах российского истребителя Су-27СМ3

«Самолет обладает массой преимуществ. Конструкция фюзеляжа в нем выглядит значительно мощнее, чем во всех предыдущих и последующих поколениях. Широкая номенклатура боеприпасов дает возможность эффективнее вести бой. Главной особенностью Су-27СМ3 является двигатель АЛ-31Ф-М1. Пока такие силовые агрегаты остаются слабым местом конструкторов КНР», - цитирует китайских журналистов издание « Слово и дело ».





Китай получил 24 соответствующих самолета в рамках контракта, заключенного в 2015 году. Аналогичные боевые машины состоят на вооружении ВКС РФ. Во время визита Сергея Шойгу в Сирию именно Су-35 сопровождали его самолет. Несмотря на то, что борт намного мощнее аналога, китайские журналисты обратили внимание именно на Су-27СМ3.Эксперты не исключают, что КНР может заинтересоваться покупкой Су-27СМ3 уже в текущем году, предложив России соответствующий контракт. Даже если он будет заключен, поставки самолетов начнутся только спустя минимум четыре года.