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В Китае рассказали о преимуществах российского истребителя Су-27СМ3

Китайские журналисты оценили возможности российского истребителя Су-27СМ3 и назвали его основные преимущества. Специалисты провели сравнение новой модификации борта с предыдущим поколением Су-35.
В Китае рассказали о преимуществах российского истребителя Су-27СМ3

Китай получил 24 соответствующих самолета в рамках контракта, заключенного в 2015 году. Аналогичные боевые машины состоят на вооружении ВКС РФ. Во время визита Сергея Шойгу в Сирию именно Су-35 сопровождали его самолет. Несмотря на то, что борт намного мощнее аналога, китайские журналисты обратили внимание именно на Су-27СМ3.
«Самолет обладает массой преимуществ. Конструкция фюзеляжа в нем выглядит значительно мощнее, чем во всех предыдущих и последующих поколениях. Широкая номенклатура боеприпасов дает возможность эффективнее вести бой. Главной особенностью Су-27СМ3 является двигатель АЛ-31Ф-М1. Пока такие силовые агрегаты остаются слабым местом конструкторов КНР», - цитирует китайских журналистов издание «Слово и дело».

Эксперты не исключают, что КНР может заинтересоваться покупкой Су-27СМ3 уже в текущем году, предложив России соответствующий контракт. Даже если он будет заключен, поставки самолетов начнутся только спустя минимум четыре года.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:13

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