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Специалисты назвали лучшие подержанные видеокарты для покупки

Нынешние видеокарты отличаются высокой стоимостью и характеристиками, которые не сильно отличаются от более старых моделей. Поэтому специалисты решили назвать лучшие подержанные графические адаптеры для покупки.

Эксперты из веб-портала Techspot недавно провели тестирование нескольких видеокарт, бывших в употреблении. После составления результатов испытаний на производительность и качество сборки специалистам удалось определить самые оптимальные варианты для покупателей в зависимости от их пожеланий. К примеру, наиболее привлекательной с точки зрения комплектующих и актуальности можно назвать Radeon RX 570, который показал себя с лучшей стороны на тестовых стендах.

Альтернативой этому графическому адаптеру можно назвать GeForce GTX 1060, который имеет немного лучшие характеристики, чем лидер рейтинга. Следом за ним блогеры определили GeForce GTX 1070 или Vega 56, рассчитанные на продвинутых пользователей ПК и геймеров. Все же, наиболее долговечной стоит считать GeForce GTX 1080 Ti, которая будет сохранять производительность даже спустя многие годы после истечения гарантийных сроков.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:03

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