«Ее беременную бросили и на глазах жили с другой»: Андрей Черкасов заступился за Алену Савкину





Алена Савкина все чаще стала подвергаться критике со стороны недоброжелателей. При этом многие поклонники девушки также начали ее осуждать за непристойное поведение. Но за участницу «Дом-2» решил заступиться Андрей Черкасов. Под одним из ее постов телеведущий напомнил пользователям Сети, что младшая сестра Ольги Рапунцель пережила предательство любимого человека Ильи Яббарова. Также Андрей Черкасов написал, что Алену Савкину бросили беременной и на глазах жили с другой девушкой.Ведущий реалити-шоу отметил, что прошлое участницы «Дом-2» не оправдывает ее нынешнего поведения. Но это говорит о том, что у Алены Савкиной есть психологическая травма. Многие пользователи Сети были удивлены поступком Андрея Черкасова, поскольку ранее он никогда не заступался за сестру Ольги Рапунцель и даже осуждал ее за некоторые поступки.