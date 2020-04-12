"Замуж я не собиралась": Федосеева-Шукшина рассказала правду о браке с Алибасовым

«Когда мы встречались, у нас были разговоры о замужестве, но они казались мелочами и пустяком. Я никогда не понимала, зачем люди ставят штамп в паспорте, но потом спустя несколько лет расходятся. Когда подруга решила выйти замуж, мы были свидетелями. Алибасов тогда предложил нам также отправиться в ЗАГС. Я ответила, что нужно подумать, но уже спустя определенное время подписывала документы», - рассказала Федосеева-Шукшина.

«Если бы я знала, что у меня свадьба, то купила бы соответствующее платье. Мы пришли расписываться в качестве свидетелей, но потом Алибасов достал кольца и надел одно из них мне на палец», - рассказала актриса.





Артистка отметила, что поведение Алибасова показалось ей странным, но она согласилась на предложение и стала его супругой. Сейчас она вспоминает свадьбу с улыбкой. По словам Федосеевой-Шукшиной, на обряд бракосочетания она пришла в обычном строгом черно-белом костюме.