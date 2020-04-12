Певец Митя Фомин рассказал, что сейчас самой важной миссией артиста является контакт со зрителями





Митя Фомин рассказал, что из-за вспышки коронавируса ему пришлось перенести совместный тур с Анной Семенович. Однако это не помешало ему порадовать поклонников новым альбомом «Апрель». Концерт, прошедший в онлайн-режиме, посмотрели около 500 тысяч человек. Знаменитость уверен, на данный момент самой важной миссией артиста является контакт со зрителями. Сейчас прекрасное время для знакомства со страной. Однако путешествовать лучше после того, как правительство объявит о победе на COVID-19.Митя Фомин, в силу своей профессии, успел посетить очень много российских городов. Качество туристических предложений за последнее время сильно улучшилось. Заранее запланированное путешествие в хорошей компании знаменитость считает самым идеальным. При этом он добавляет, что комфортные условия для него не являются приоритетными. «Для меня важно, чтобы ожидания как минимум соответствовали действительности, а как максимум — превосходили ее во много раз!» - отмечает Фомин. Артист также сообщил, что намерен поддержать Италию, где у него в течении 30 лет проживает сестра. Он планирует выпустить итальянскую версию песни «Все будет хорошо» в надежде, что она придаст им оптимизм и надежду на лучший исход ситуации.