Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл положили конец многолетней вражде





Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл удивили своих фанатов, приняв участие в интернет-подкасте «Брэдшоу Бойз», во время которого поблагодарили медиков за их вклад в борьбе с пандемией коронавируса. Актрисы особенно отметили сознательность врачей, которые остаются работать в госпиталях Нью-Йорка и по всему США несмотря на дефицит средств индивидуальной защиты. Эта встреча необычна тем, что в 2017 году Кэттролл заявила, что Паркер никогда не была ее подругой, и тем самым подтвердила догадки поклонников о ссоре.Подобное заявление не прошло мимо внимания Паркер, которая огорчилась позиции коллеги, с которой её связывали 10 лет работы в знаменитом телепроекте. Актрисы поссорились, когда Кэттролл отказалась сниматься в третьем сезоне «Секса в большом городе». По данным иностранных СМИ, разрыв контракта был связан с низкими гонорарами и отказом компании Warner Bros взяться за личный проект звезды. Конфликт артисток продолжился в соцсетях еще несколько лет, но теперь их объединила общая проблема.