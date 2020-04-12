Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: Знаменитости, которым карантин помешал развестись или сыграть свадьбу

Кэти Перри и Орландо Блум

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Эмма Стоун и Дэйв Маккери



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов



Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Оксана Самойлова и рэпер Джиган





Певица Кэти Перри, которая через несколько месяцев станет мамой в первый раз, должна была в июне нынешнего года выйти замуж за голливудского актера Орландо Блума. Свадьба знаменитостей должна была состояться в Японии.Влюбленные пригласили на мероприятия порядка 150 человек. Однако из-за массового распространения коронавируса торжество пришлось перенести на неопределенный срок. Возможно, Перри и Блум официально оформят свои отношения уже после родов певицы.Британская принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци вынуждены были перенести свадьбу уже в третий раз. Новую дату для бракосочетания пара пока назначать не решается. Поклонники 31-летней дочери герцога Эндрю, второго сына королевы Елизаветы, считают очередной перенос торжества «плохим знаком».Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци доджны были узаконить свои отношения в мае нынешнего года. Они даже призвали гостей не дарить им подарки. Вместо этого все приглашенные должны были пожертвовать деньги на благотворительность.Звезда «Ла-Ла-Лэнда» Эмма Стоун из-за карантина вынуждена была также отменить свадьбу с продюсером Дэйвом Маккери. Влюбленные планировали узаконить отношения в марте нынешнего года, однако в Лос-Анджелесе был объявлен карантин.Пара начала встречаться еще три года назад. О новой дате свадьбы пока ничего не говорится.Из-за коронавируса перенесена долгожданная свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. О новой дате бракосочетания влюбленные пока не сообщили. Это событие является одним из самых ожидаемых в мировом шоу-бизнесе.Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца еще весной прошлого года, когда отдыхала с избранником на Багамских остовах. Планировалось, что роскошная церемония бракосочетания должна была состояться летом 2020 года. В ходе одного из интервью артистка призналась, что не знает, когда сможет официально стать женой Алекса Родригеса.Дженнифер Лопес сообщила, что сейчас задача пары, как и всего мира в целом, пережить пандемию. Через несколько месяцев знаменитостям придется подумать, что делать с церемонией бракосочетания. В ходе самоизоляции певица буквально превратилась в учительницу. Она помогает своим двойняшкам Максу и Эмме дистанционно выполнять домашние задания.Этой паре распространение коронавирусной инфекции пока не дает развестись. О расставании Лолита Милявская и Дмитрий Иванов объявили еще летом прошлого года. В суд по поводу расторжения брака обратилась не артистка, а именно тренер по сквошу.Лолита Милявская наняла адвоката Сергея Жорина, чтобы тот помог ей не развестись, а в судебном порядке признать ее пятый по счету брак фиктивным. Из-за карантина, введенного в РФ на фоне распространения коронавируса, слушания дела откладываются. Сама же артистка уже строит отношения с новым избранником. Им является бизнесмен, имя которого она пока не называет.Известные российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о намерении расторгнуть брак в феврале нынешнего года. Подать документы у пары пока не получается, поскольку в Москве объявлен карантин.О проблемах в звездной семье СМИ писали еще в прошлом году. Якобы Павел Прилучный поднимал руку на мать своих детей. Однако тогда Агата Муцениеце иронизировала по этому поводу, опровергая информацию.Сейчас актриса даже запустила шоу «Честный развод» на своем YouTube-канале. Гостям проекта она признается, что ей трудно пережить расставание со звездой сериала «Мажор».Заявление о разводе в марте нынешнего года сделала и мать четверых детей Оксана Самойлова. Когда пара пребывала в Майами, где в феврале на свет появился их долгожданный сын Давид, у рэпера произошел срыв. Он даже какое-то время провел в рехабе. О странном поведении артиста стало известно из прямых эфиров в Instagram.Оксана Самойлова призналась, что вообще не хотела бы комментировать эту тему, но раз ситуация развернулась на глазах у общественности, ей пришлось это делать. Она считает, что пусть лучше у детей будет одна мама, нежели такой отец. Всю ответственность за распад брака модель возложила на супруга. При этом она не знает, способен ли Джиган осознавать все то, что происходит сейчас.