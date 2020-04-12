Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: Знаменитости, которым карантин помешал развестись или сыграть свадьбу
Названы звезды, которые не смогли сыграть свадьбу или же развестись в 2020 году. В этом им помешал карантин, введенный во многих странах из-за распространения коронавируса. Таким образом, свадьбы и бракоразводные процессы пришлось перенести на более поздний срок.
Певица Кэти Перри, которая через несколько месяцев станет мамой в первый раз, должна была в июне нынешнего года выйти замуж за голливудского актера Орландо Блума. Свадьба знаменитостей должна была состояться в Японии.
Влюбленные пригласили на мероприятия порядка 150 человек. Однако из-за массового распространения коронавируса торжество пришлось перенести на неопределенный срок. Возможно, Перри и Блум официально оформят свои отношения уже после родов певицы.
Британская принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци вынуждены были перенести свадьбу уже в третий раз. Новую дату для бракосочетания пара пока назначать не решается. Поклонники 31-летней дочери герцога Эндрю, второго сына королевы Елизаветы, считают очередной перенос торжества «плохим знаком».
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци доджны были узаконить свои отношения в мае нынешнего года. Они даже призвали гостей не дарить им подарки. Вместо этого все приглашенные должны были пожертвовать деньги на благотворительность.
Эмма Стоун и Дэйв Маккери
Звезда «Ла-Ла-Лэнда» Эмма Стоун из-за карантина вынуждена была также отменить свадьбу с продюсером Дэйвом Маккери. Влюбленные планировали узаконить отношения в марте нынешнего года, однако в Лос-Анджелесе был объявлен карантин.
Пара начала встречаться еще три года назад. О новой дате свадьбы пока ничего не говорится.
Из-за коронавируса перенесена долгожданная свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. О новой дате бракосочетания влюбленные пока не сообщили. Это событие является одним из самых ожидаемых в мировом шоу-бизнесе.
Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца еще весной прошлого года, когда отдыхала с избранником на Багамских остовах. Планировалось, что роскошная церемония бракосочетания должна была состояться летом 2020 года. В ходе одного из интервью артистка призналась, что не знает, когда сможет официально стать женой Алекса Родригеса.
Дженнифер Лопес сообщила, что сейчас задача пары, как и всего мира в целом, пережить пандемию. Через несколько месяцев знаменитостям придется подумать, что делать с церемонией бракосочетания. В ходе самоизоляции певица буквально превратилась в учительницу. Она помогает своим двойняшкам Максу и Эмме дистанционно выполнять домашние задания.
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Этой паре распространение коронавирусной инфекции пока не дает развестись. О расставании Лолита Милявская и Дмитрий Иванов объявили еще летом прошлого года. В суд по поводу расторжения брака обратилась не артистка, а именно тренер по сквошу.
Лолита Милявская наняла адвоката Сергея Жорина, чтобы тот помог ей не развестись, а в судебном порядке признать ее пятый по счету брак фиктивным. Из-за карантина, введенного в РФ на фоне распространения коронавируса, слушания дела откладываются. Сама же артистка уже строит отношения с новым избранником. Им является бизнесмен, имя которого она пока не называет.
Известные российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о намерении расторгнуть брак в феврале нынешнего года. Подать документы у пары пока не получается, поскольку в Москве объявлен карантин.
О проблемах в звездной семье СМИ писали еще в прошлом году. Якобы Павел Прилучный поднимал руку на мать своих детей. Однако тогда Агата Муцениеце иронизировала по этому поводу, опровергая информацию.
Сейчас актриса даже запустила шоу «Честный развод» на своем YouTube-канале. Гостям проекта она признается, что ей трудно пережить расставание со звездой сериала «Мажор».
Заявление о разводе в марте нынешнего года сделала и мать четверых детей Оксана Самойлова. Когда пара пребывала в Майами, где в феврале на свет появился их долгожданный сын Давид, у рэпера произошел срыв. Он даже какое-то время провел в рехабе. О странном поведении артиста стало известно из прямых эфиров в Instagram.
Оксана Самойлова призналась, что вообще не хотела бы комментировать эту тему, но раз ситуация развернулась на глазах у общественности, ей пришлось это делать. Она считает, что пусть лучше у детей будет одна мама, нежели такой отец. Всю ответственность за распад брака модель возложила на супруга. При этом она не знает, способен ли Джиган осознавать все то, что происходит сейчас.
Кэти Перри и Орландо Блум
Певица Кэти Перри, которая через несколько месяцев станет мамой в первый раз, должна была в июне нынешнего года выйти замуж за голливудского актера Орландо Блума. Свадьба знаменитостей должна была состояться в Японии.
Влюбленные пригласили на мероприятия порядка 150 человек. Однако из-за массового распространения коронавируса торжество пришлось перенести на неопределенный срок. Возможно, Перри и Блум официально оформят свои отношения уже после родов певицы.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Британская принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци вынуждены были перенести свадьбу уже в третий раз. Новую дату для бракосочетания пара пока назначать не решается. Поклонники 31-летней дочери герцога Эндрю, второго сына королевы Елизаветы, считают очередной перенос торжества «плохим знаком».
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци доджны были узаконить свои отношения в мае нынешнего года. Они даже призвали гостей не дарить им подарки. Вместо этого все приглашенные должны были пожертвовать деньги на благотворительность.
Эмма Стоун и Дэйв Маккери
Звезда «Ла-Ла-Лэнда» Эмма Стоун из-за карантина вынуждена была также отменить свадьбу с продюсером Дэйвом Маккери. Влюбленные планировали узаконить отношения в марте нынешнего года, однако в Лос-Анджелесе был объявлен карантин.
Пара начала встречаться еще три года назад. О новой дате свадьбы пока ничего не говорится.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Из-за коронавируса перенесена долгожданная свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. О новой дате бракосочетания влюбленные пока не сообщили. Это событие является одним из самых ожидаемых в мировом шоу-бизнесе.
Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца еще весной прошлого года, когда отдыхала с избранником на Багамских остовах. Планировалось, что роскошная церемония бракосочетания должна была состояться летом 2020 года. В ходе одного из интервью артистка призналась, что не знает, когда сможет официально стать женой Алекса Родригеса.
Дженнифер Лопес сообщила, что сейчас задача пары, как и всего мира в целом, пережить пандемию. Через несколько месяцев знаменитостям придется подумать, что делать с церемонией бракосочетания. В ходе самоизоляции певица буквально превратилась в учительницу. Она помогает своим двойняшкам Максу и Эмме дистанционно выполнять домашние задания.
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Этой паре распространение коронавирусной инфекции пока не дает развестись. О расставании Лолита Милявская и Дмитрий Иванов объявили еще летом прошлого года. В суд по поводу расторжения брака обратилась не артистка, а именно тренер по сквошу.
Лолита Милявская наняла адвоката Сергея Жорина, чтобы тот помог ей не развестись, а в судебном порядке признать ее пятый по счету брак фиктивным. Из-за карантина, введенного в РФ на фоне распространения коронавируса, слушания дела откладываются. Сама же артистка уже строит отношения с новым избранником. Им является бизнесмен, имя которого она пока не называет.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Известные российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о намерении расторгнуть брак в феврале нынешнего года. Подать документы у пары пока не получается, поскольку в Москве объявлен карантин.
О проблемах в звездной семье СМИ писали еще в прошлом году. Якобы Павел Прилучный поднимал руку на мать своих детей. Однако тогда Агата Муцениеце иронизировала по этому поводу, опровергая информацию.
Сейчас актриса даже запустила шоу «Честный развод» на своем YouTube-канале. Гостям проекта она признается, что ей трудно пережить расставание со звездой сериала «Мажор».
Оксана Самойлова и рэпер Джиган
Заявление о разводе в марте нынешнего года сделала и мать четверых детей Оксана Самойлова. Когда пара пребывала в Майами, где в феврале на свет появился их долгожданный сын Давид, у рэпера произошел срыв. Он даже какое-то время провел в рехабе. О странном поведении артиста стало известно из прямых эфиров в Instagram.
Оксана Самойлова призналась, что вообще не хотела бы комментировать эту тему, но раз ситуация развернулась на глазах у общественности, ей пришлось это делать. Она считает, что пусть лучше у детей будет одна мама, нежели такой отец. Всю ответственность за распад брака модель возложила на супруга. При этом она не знает, способен ли Джиган осознавать все то, что происходит сейчас.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:00