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Ольга Бузова сожгла 3 своих платья и обрезала сама себе волосы

Ольга Бузова в Instagram Stories показал кадры, на которых она сожгла 3 свои самые дорогие платья. Также исполнительница обрезала сама себе волосы.
Ольга Бузова сожгла 3 своих платья и обрезала сама себе волосы

На самоизоляции Ольга Бузова и Гусейн Гасанов решили начать игру, суть которой заключается в том, чтобы выполнять задания друг друга. Блогер сказал телеведущей, чтобы она выбрала 3 самых дорогих и любимых платья и сожгла их. Ольга Бузова плакала и кричала, что один из нарядов стоит 500 000, но все же выполнила задания Гусейна Гасанова. Следующим заданием для певицы стало указание сталосамостоятельно обрезать себе волосы, с чем она успешно справилась.

На странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала фото с заплаканными глазами и растрепанными волосами. В комментарии она написала, что никогда не думала, что ввяжется в игры, которые выходят из-под эмоционального контроля и не легко ей даются. При этом телеведущая знает, что справится с любым заданием, поскольку она очень сильная. В конце она написала: "Я не умею бросать начатое на пол пути. Сложное решение для девушки, но я смогла".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:25

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