Россию на фоне коронавируса ждет массовое закрытие автосалонов





В начала марте россияне испугались обвала рубля и поспешили приобрести новые автомобили до повышения цен. Из-за снижения стоимости нефти жители Беларуси и Казахстана перестали ездить за машинами в РФ, поэтому спрос резко упал. Несмотря на это, автодилерам удалось сбыть 162,3 тыс. единиц (+4%).Управляющий ОАК «РРТ» Сергей Новосельский рассказал, что временный рост продаж обусловлен не оздоровлением экономики, а падением курса рубля. Народ активно покупал Volkswagen, Subaru, Toyota, Skoda и Nissan, в то время как Datsun и Lada почти никого не интересовали.В связи с введенным карантином автосалоны начали принимать онлайн-заявки. Бронирование помогает зафиксировать текущую стоимость. Доставка будет осуществляться только после отмены ограничений. В сложившейся ситуации падение составит 65-70%.Александр Захаров из «АвтоСпецЦентра» считает, что в условиях падения экономики и роста безработицы ситуация на рынке полностью зависит от решений правительства. При оптимистичном прогнозе продажи упадут на 30%.