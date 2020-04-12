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Россию на фоне коронавируса ждет массовое закрытие автосалонов

Россию из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и падения спроса ждет массовое закрытие автосалонов. Ситуация на рынке напоминает кризис 2014 года.
Россию на фоне коронавируса ждет массовое закрытие автосалонов

В начала марте россияне испугались обвала рубля и поспешили приобрести новые автомобили до повышения цен. Из-за снижения стоимости нефти жители Беларуси и Казахстана перестали ездить за машинами в РФ, поэтому спрос резко упал. Несмотря на это, автодилерам удалось сбыть 162,3 тыс. единиц (+4%).

Управляющий ОАК «РРТ» Сергей Новосельский рассказал, что временный рост продаж обусловлен не оздоровлением экономики, а падением курса рубля. Народ активно покупал Volkswagen, Subaru, Toyota, Skoda и Nissan, в то время как Datsun и Lada почти никого не интересовали.

В связи с введенным карантином автосалоны начали принимать онлайн-заявки. Бронирование помогает зафиксировать текущую стоимость. Доставка будет осуществляться только после отмены ограничений. В сложившейся ситуации падение составит 65-70%.

Александр Захаров из «АвтоСпецЦентра» считает, что в условиях падения экономики и роста безработицы ситуация на рынке полностью зависит от решений правительства. При оптимистичном прогнозе продажи упадут на 30%.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:53

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