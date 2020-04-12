Названы страны, в которых пока не был выявлен коронавирус





Всего в мире заболевание COVID-19 не было зафиксировано в 18 странах, причем все они располагаются в Восточном полушарии. Северная Корея пока не сообщила ни об одном случае инфицирования. Западные журналисты отмечают, что информация об этом может не соответствовать действительности, так как мировое сообщество не имеет доступа к медицинской отрасли КНДР и ее показателям. В то же время Северная Корея считается одной из самых изолированных стран, что могло позволить ей не допустить попадания вируса на территорию государства.В Африке коронавирус не был выявлен только в двух странах – Лесото и Коморы. В Европе все государства охвачены пандемией. Относительно спокойная обстановка наблюдается в Океании, где вирус обошел стороной 12 стран.По словам специалистов, больше всего от пандемии защищены острова, так как им проще всего перекрыть морское и авиационное сообщение с внешним миром. Именно поэтому многие государства Океании пока сдерживают распространение коронавируса.