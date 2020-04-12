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Животные начали приходить в опустевшие города на Урале

На Урале животные начали приходить в опустевшие города. Местные жители отмечают, что уже сейчас на улицах можно встретить лисиц и других представителей фауны.
Животные начали приходить в опустевшие города на Урале

По данным одного из локальных пабликов в социальной сети «ВКонтакте», только за минувшую неделю было более 30 случаев появления лисиц в Челябинске. В город заходит даже крупный рогатый скот, ранее обитавший в лесополосе вокруг населенного пункта. Появляются сведения и о хищниках, но их появления пока не были запечатлены на фото.

В Челябинске с начала недели несколько раз замечали куниц. Один из местных жителей отметил, что скоро по площади Революции будут гулять медведи, так как им будет нечего есть в лесах.

Подобная ситуация на фоне карантина наблюдается и в других странах. В Чили в один небольшой город зашла дикая пума, выгонять которую пришлось сотрудникам правоохранительных органов. В Индии по улицам поселков начали гулять слоны. Специалисты отмечают, что такое поведение животных выглядит закономерно, так как уровень шума от населенных пунктов снизился в десятки раз.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:46

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